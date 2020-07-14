Рязанская Госавтоинспекция сообщила о продлении просроченных водительских удостоверений
Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что продлен срок действия водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Теперь использовать водительские удостоверения (обозначенного срока) можно без каких-либо ограничений до 31 декабря 2020 года.
Для замены удостоверений предлагается воспользоваться порталом Госуслуги или обратиться в отделении ГИБДД в порядке живой очереди.
Всего в России с 1 февраля по 15 июля подлежат замены более двух миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день совершена замена примерно 1 миллиона 600 тысяч удостоверений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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