Рязанка отсудила больше 500 тысяч рублей за залитую квартиру

14 Июль 2020 2020-07-14T08:42:56+03:00

Представитель ответчика факт и причины залития квартиры, а также сумму причиненного истцу ущерба не оспаривал и не представил доказательств, опровергающих доводы женщины

Изменить размер текста: A A

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу по иску гражданки к ООО «РЭкС» о возмещении материального ущерба.

Суд первой инстанции установил, что в сентябре 2019 года квартиру рязанки затопило. Причиной залития стала течь запорной арматуры системы отопления на техническом этаже дома. Собственница квартиры обратилась к независимому эксперту, согласно заключению которого общая сумма материального ущерба составила более 350 тысяч рублей.

В ноябре женщина направила обслуживающей компании претензию с требованием о возмещении ущерба, но получила отказ. В связи с этим женщина обратилась за защитой своих прав в суд.

Октябрьский районный суд установил, что согласно договору, заключенному между жилищно-строительным кооперативом «Учитель-6» и ООО «РЭкС», последний обязан «обеспечивать надлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме и обеспечивать текущий ремонт оборудования, в том числе, отопительной системы». В судебном заседании представитель ответчика факт и причины залития квартиры, а также сумму причиненного истцу ущерба не оспаривал и не представил доказательств, опровергающих доводы истца.

В итоге суд, рассмотрев материалы дела, иск гражданки удовлетворил частично, взыскал с ООО «РЭкС» материальный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец отсудил более 200 тысяч рублей за сожженный автомобиль

Машину истца сожгли на платной автостоянке в тот момент, когда она не охранялась. Сторожа просто не было (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU