Рязанец отсудил более 200 тысяч рублей за сожженный автомобиль

13 Июль 2020 2020-07-13T09:41:29+03:00

Машину истца сожгли на платной автостоянке в тот момент, когда она не охранялась. Сторожа просто не было

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В Рязанском областном суде рассмотрели жалобу на решение районного суда по иску о взыскании денег и компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции установил, что в марте 2017 года автомобиль истца, находящийся на платной охраняемой стоянке ООО «Автоспеццентр на Бирюзова», был уничтожен в результате поджога. Нашелся и поджигатель, который, по его словам, проник вечером на стоянку, так как шлагбаум был поднят, а сторожа не было. Потом он облил автомобиль истца горючей смесью и поджег. По приговору суда поджигатель признан виновным с возмещением части стоимости утраченного имущества.

Заявляя иск к ООО «Автоспеццентр на Бирюзова», истец полагал, что ущерб ему причинен из-за ненадлежащего качества оказания услуги по хранению автомобиля и требовал возместить ему 224 705 рублей. Суд назначил экспертизу, которая сдалала вывод, что рыночная стоимость автомобиля на момент поджога составляла 362 600 рублей. Принимая во внимание, что подсудимый частично уже возместил ущерб, ответчик мог рассчитывать на 183 600 рублей.

Московский районный суд, исследовав материалы дела, решил иск гражданина удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу истца 183 600 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 94300 рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU