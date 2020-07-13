2020-07-13T16:45:23+03:00
Недвижимость

Жителям ряда домов Рязани капремонт навредил

Из-за допущенных подрядчиками нарушений у одних залило квартиры, у других продавило потолок, третьи лишились газона
Антон КОНОВАЛОВ
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С 6 по 10 июля в Рязани жилинспекция выявила 94 нарушения при капремонте 32 многоквартирных домов. Так, ведомство зафиксировало факт залития атмосферными осадками шести квартир из-за нарушений при работах на кровле – по две на каждом из следующих объектов:

- ул. Керамзавода, д. 13;

- ул. 3-й Мопровский пер., д. 54;

- ул. Каширина, д. 4.

Подрядчиком во всех случаях выступало МП «РСУ №1», причем на Каширина, 4 на момент проверки работы и вовсе бросили. Напомним, несмотря на многочисленные срывы сроков, недоделки и т.д., эта организация получает львиную долю подрядов Фонда капремонта, а один из ее сотрудников должен стать директором регионального оператора.

Впрочем, отличилось не только «РСУ №1». ООО «Опора Плюс», ремонтируя крышу на Колхозной, 4 , не оборудовала ее водоотводящими устройствами (т.е. водостоками). Этот же подрядчик раскатал строительной техникой газон на Тимуровцев, 9 и повредил окрасочный слой фасада дома подъемником. А ООО «Общестрой» на Октябрьской, 27/19 при складировании строительных материалов на чердаке повредил потолок и систему отопления в одной из квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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