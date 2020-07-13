Велодорожки покроют Рязань лишь к 2032 году
Администрация города раскрыла карты и рассказала, когда в городе появятся велодорожки. Поводом для ответа послужил вопрос одного из рязанцев на странице губернатора Любимова.
«Сделайте велодорожки в городах, у нас же нет самолетов», - попросил чиновников Евгений Суслов.
Городские власти не стали долго откладывать с ответом и объяснили парню, что все велодорожки, который запланированы, появятся лишь к 2032 году. Цитируем:
«В рамках проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры города Рязани до 2032 года запланировано создание 54 объектов велосипедного движения на улично-дорожной сети г. Рязани общей протяженностью 73,9 км. Последовательность создания велодорожек будет определяться по мере реализации проекта».
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ИСТОЧНИК KP.RU