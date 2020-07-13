2020-07-13T16:18:05+03:00
Общество

Велодорожки покроют Рязань лишь к 2032 году

Чиновники определили план развития «транспортной инфраструктуры»
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Велодорожки покроют Рязань лишь к 2032 году.Велодорожки покроют Рязань лишь к 2032 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Администрация города раскрыла карты и рассказала, когда в городе появятся велодорожки. Поводом для ответа послужил вопрос одного из рязанцев на странице губернатора Любимова.

«Сделайте велодорожки в городах, у нас же нет самолетов», - попросил чиновников Евгений Суслов.

Городские власти не стали долго откладывать с ответом и объяснили парню, что все велодорожки, который запланированы, появятся лишь к 2032 году. Цитируем:

«В рамках проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры города Рязани до 2032 года запланировано создание 54 объектов велосипедного движения на улично-дорожной сети г. Рязани общей протяженностью 73,9 км. Последовательность создания велодорожек будет определяться по мере реализации проекта».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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