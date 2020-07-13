Во вторник и среду на нескольких улицах Рязани отключат электричество
14 и 15 июля в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.
Во вторник и в среду электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Горького, д. 27, д. 29, д. 31, д. 49;
- ул. Фрунзе, д. 24, д. 24а;
- ул. Свободы, д. 77, д. 66 стр. 1, д. 70, д. 74б.
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ИСТОЧНИК KP.RU