2020-07-13T14:00:32+03:00
Недвижимость

Во вторник и среду на нескольких улицах Рязани отключат электричество

Энергетики будут проводить профилактические работы на воздушной линии
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14 и 15 июля в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

Во вторник и в среду электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Горького, д. 27, д. 29, д. 31, д. 49;

- ул. Фрунзе, д. 24, д. 24а;

- ул. Свободы, д. 77, д. 66 стр. 1, д. 70, д. 74б.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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