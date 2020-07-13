Во вторник и среду на нескольких улицах Рязани отключат электричество

13 Июль 2020 2020-07-13T14:00:32+03:00

Энергетики будут проводить профилактические работы на воздушной линии

Изменить размер текста: A A

14 и 15 июля в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

Во вторник и в среду электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Горького, д. 27, д. 29, д. 31, д. 49;

- ул. Фрунзе, д. 24, д. 24а;

- ул. Свободы, д. 77, д. 66 стр. 1, д. 70, д. 74б.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU