Последние новости о коронавирусе в Рязани: 13 июля заразились еще 38 человек
13 июля в Рязанской области выявили еще 38 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5694 человек. Еще 37 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве.
Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5731 человек.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU