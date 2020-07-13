2020-07-13T12:44:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Рязани: 13 июля заразились еще 38 человек

На подтверждении в минздраве находятся 37 тестов. Это если верить чиновникам
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Последние новости о коронавирусе в Рязани: 13 июля заразились еще 38 человек.Последние новости о коронавирусе в Рязани: 13 июля заразились еще 38 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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13 июля в Рязанской области выявили еще 38 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5694 человек. Еще 37 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5731 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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