13 Июль 2020 2020-07-13T11:59:41+03:00

Еще один павильон в Торговом городке лишился крыши. Фото: Алексей Бирюков | Рязанская ВДНХ.

Пострадал от вандалов или строителей павильон Облпотребсоюза

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В Торговом городке сняли часть крыши с еще с одного павильона, бьют тревогу градозащитники. На этот раз пострадал Павильон 23, «Облпотребсоюз».

«Крыша снята с центрального конька, и с части левого угла павильона», - говорится в сообщении.

Напомним, в середине июня этого года в Торговом городке украли крышу с павильона «Мещера» (читать подробнее с фото).

Позже полиция назначила проверку по фактам, указанным в СМИ, но до сего момента результаты проверки не опубликовала.

Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU