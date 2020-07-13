Еще один павильон в Торговом городке лишился крыши
В Торговом городке сняли часть крыши с еще с одного павильона, бьют тревогу градозащитники. На этот раз пострадал Павильон 23, «Облпотребсоюз».
«Крыша снята с центрального конька, и с части левого угла павильона», - говорится в сообщении.
Напомним, в середине июня этого года в Торговом городке украли крышу с павильона «Мещера» (читать подробнее с фото).
Позже полиция назначила проверку по фактам, указанным в СМИ, но до сего момента результаты проверки не опубликовала.
Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU