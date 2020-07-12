С 13 июля на ТВ в Рязани пройдет недельная профилактика

12 Июль 2020 2020-07-12T18:06:58+03:00

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С 13 по 17 июля в Рязани пройдет профилактика на радио и телевидении, сообщает ГТРК «Ока». В эти дни с 19 часов отключится сигнал, так как специалисты будут ремонтировать антенно-мачтовое оборудование.

Важный момент, если на следующей неделе ухудшится погода, то отключения радио и телевидения перенесут.

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ИСТОЧНИК KP.RU