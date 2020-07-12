В Рязанской области возможен рост числа зараженных коронавирусом

12 Июль 2020 2020-07-12T13:08:34+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 12 июля: заболели 35 человек

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12 июля в Рязани и области выявили еще 35 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5656 человек.

Еще 38 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 5694 человека.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU