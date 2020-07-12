В Рязанской области возможен рост числа зараженных коронавирусом
12 июля в Рязани и области выявили еще 35 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5656 человек.
Еще 38 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 5694 человека.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU