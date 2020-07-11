С 15 июля в детских садах Рязани начнут работать 555 дежурных групп

11 Июль 2020 2020-07-11T15:13:44+03:00

В каждой из которых будут находиться не более двенадцати детей

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В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области, с 15 июля в 109 дошкольных образовательных учреждениях города открываются дежурные группы. В каждой из них должно будет находиться не более 12 детей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Основанием для зачисления станет заявление родителя ребенка с предоставлением всего двух справок:

- от работодателя, подтверждающих необходимость выполнения трудовых обязанностей с личным присутствием на рабочем месте;

- из медицинского учреждения о состоянии здоровья и об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе заболевшими или контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией.

При наличии полного комплекта документов родители (законные представителя) ребенка должны обратиться к заведующему детского сада.

Напомним, что многодетная рязанская мать провела 8 июля пикет у здания регионального правительства. Она выразила мнение многих недовольных тем, что детсады не будут в ближайшее время полноценно функционировать.

ИСТОЧНИК KP.RU