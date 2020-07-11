2020-07-11T15:13:44+03:00
Общество

С 15 июля в детских садах Рязани начнут работать 555 дежурных групп

В каждой из которых будут находиться не более двенадцати детей
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
555 дежурных групп откроются 15 июля.555 дежурных групп откроются 15 июля.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области, с 15 июля в 109 дошкольных образовательных учреждениях города открываются дежурные группы. В каждой из них должно будет находиться не более 12 детей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Основанием для зачисления станет заявление родителя ребенка с предоставлением всего двух справок:

- от работодателя, подтверждающих необходимость выполнения трудовых обязанностей с личным присутствием на рабочем месте;

- из медицинского учреждения о состоянии здоровья и об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе заболевшими или контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией.

При наличии полного комплекта документов родители (законные представителя) ребенка должны обратиться к заведующему детского сада.

Напомним, что многодетная рязанская мать провела 8 июля пикет у здания регионального правительства. Она выразила мнение многих недовольных тем, что детсады не будут в ближайшее время полноценно функционировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Третий этап конкурса «Авиадартс – 2020» завершился в Рязани
Водитель фуры, устроивший смертельное ДТП в Путятинском районе, назвал причину
С 15 июля в детских садах Рязани начнут работать 555 дежурных групп
В Рязанской области утонул житель Подмосковья
Причиной гибели группы Дятлова стала лавина - таковы итоги расследования
В Рязани коронавирус начал небольшое наступление на жителей
Эхо прошлого: в рязанском райцентре рушится деревянный мост
В Рязанской области за сутки выявлено еще 36 больных коронавирусом
Вместо Сорокиной Бобкова: мэр Рязани не приехала на встречу с жителями
Под Рязанью погиб мотоциклист, личность которого не установлена
Подросток погиб в массовом ДТП с фурой в Рязанской области
В Рязани открылась выставка Творческого союза художников России
«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Рязанскую областную Думу
Первые рязанцы проехали по обходу Лосево - Павловск
Рязанцы пожаловались, что в Солотче от коттеджей в реку стекают нечистоты
На «пляжном» участке Северной окружной срезали разрешенную скорость
СК: В отношении рязанского бойца ММА Николая Савилов дело пока не возбуждено
В Рязани утвердили программу празднования Дня города
Подрядчики во время капремонта изуродовали в центре Рязани историческое здание