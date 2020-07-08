Многодетная рязанская мать провела пикет у здания регионального правительства

8 Июль 2020 2020-07-08T10:40:46+03:00

Она выразила мнение многих недовольных тем, что детсады не будут в ближайшее время полноценно функционировать

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Одиночный пикет начался утром 8 июля возле здания правительства Рязанской области. С требованием открыть детские сады на улицу вышла мама с тремя малолетними детьми.

- Я уже была на приеме в администрации. Мне сказали, что детские сады откроют на третьем этапе снятия ограничений. Вчера я узнала, что этого не произойдет, поэтому я вышла пикетировать. Почему моих детей должны лишать будущего?, - заявила многодетная мать изданию ProGorod.

Ранее мы писали о том, что во время перехода к третьему этапу снятия режима ограничения в Рязанской области смогут заработать детские сады, но только дежурные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU