2020-07-11T14:45:37+03:00
Происшествия

В Рязанской области утонул житель Подмосковья

Перед этим он с приятелями три дня праздновал на берегу реки Ранова
Антон ВОХЕЧ
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Водолазы извлекли с глубин Рановы тело мужчины. Фото: сайт ИД "Пресса".Водолазы извлекли с глубин Рановы тело мужчины. Фото: сайт ИД "Пресса".
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Компания иногородних жителей, разбив шатер на берегу реки Ранова возле села Княжое Кораблинского района, три дня кряду отмечала день рождения. 10 июля один из участников празднества, житель города Ногинска Московской области 1979 года рождения, решил искупаться. За ним увязались две собаки, которых привезла с собой компания. Друзья не видели, что происходило на реке, а через некоторое время собаки вернулись без хозяина. Начались поиски.

Осмотрев вблизи реки кусты и деревья, приятеля не обнаружили. На мели в реке тоже никого не было. Испугавшись, люди позвонили в ЕДДС. На место прибыли водолазы спасательной станции из Новомичуринска и бойцы Кораблинской пожарно-спасательной части № 27. После недолгих поисков из реки извлекли тело пропавшего мужчины - констатирует печальный факт сайт ИД «Пресса».

Днями ранее стали известны подробности гибели молодого человека в Шиловском районе. Рано утром 8 июля водолазы поисково-спасательной станции из реки Тырница недалеко от поселка Новая Жизнь Шиловского района подняли тело мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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