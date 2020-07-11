2020-07-11T13:00:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани коронавирус начал небольшое наступление на жителей

При этом на карте пандемии в рязанском регионе появилась новая точка
Иван АНТОНОВ
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В Рязани люди ходят без масок, считая, что они не нужны. Фото из архива "КП"-Рязань"В Рязани люди ходят без масок, считая, что они не нужны. Фото из архива "КП"-Рязань"
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В целом в Рязанской области на 12.00 11 июля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 5656 человек. Согласно официально опубликованной статистике, в Рязани за истекшие сутки выявлено 2917 (+18) случаев. Днем ранее прирост заболевших составлял 16 человек.

В Рязанском районе – 264 (+2). В Шиловском районе - 115 (+1). В Спасском районе - 80 (+2). В районном поселке Александро-Невский - 60 (+1).

В Кораблинском районе наибольший прирост как в абсолютной величине, так и в процентном соотношении - 24 (+4). Логично, что на карте распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области появилось Фролово Кораблинского района.

Всю официальную статистику географии коронавируса можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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