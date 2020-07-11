Эхо прошлого: в рязанском райцентре рушится деревянный мост

11 Июль 2020 2020-07-11T12:00:41+03:00

Разрушения начались после того, как по нему проехал груженый ЗИЛ

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Деревянно-балочный мост, который ведет к улицам Большие и Малые Фабрики в Сапожке, проломился утром 10 июля. По словам очевидцев, случилось это после того, как по мосту проехал загруженный автомобиль ЗИЛ. О случившемся в Сапожке рассказал сайт ИД «Пресса».

При этом замглавы администрации района Владимир Салин спокойно заявил журналистам, что к улицам есть другой проезд:

- Мы уже выезжали на место: оценили обстановку, чтобы понять, какие материалы нужны для ремонта. Сейчас ищем подрядчика с лицензией. Работу можно отдавать только в надежные руки, ведь это касается безопасности наших жителей. Сейчас мы устанавливаем знаки, что объезд запрещен.

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ИСТОЧНИК KP.RU