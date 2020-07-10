Рязанцы пожаловались, что в Солотче от коттеджей в реку стекают нечистоты
В пятницу, 10 июля, в редакцию «Комсомольской правды» неравнодушные рязанцы прислали видео, того как в реку Старицу в районе Солотчи сливаются канализационные стоки.
Указывая конкретную точку, очевидцы сообщили, что происходит это в районе частного сектора (коттеджная застройка) справа от бывшего санатория «Сосновый бор».
- Страшная канализационная вонь... Течет прямо в Старицу, - комментирует девушка за кадром.
Напомним, что 11 июля в регионе официально открываются пляжи – а река старица традиционно является одним из излюбленных мест отдыха.
Нечистоты в Солотче.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»