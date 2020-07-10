2020-07-10T17:47:27+03:00
Общество

Рязанцы пожаловались, что в Солотче от коттеджей в реку стекают нечистоты

Неравнодушные люди прислали в редакцию «Комсомольской правды» видео
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В пятницу, 10 июля, в редакцию «Комсомольской правды» неравнодушные рязанцы прислали видео, того как в реку Старицу в районе Солотчи сливаются канализационные стоки.

Указывая конкретную точку, очевидцы сообщили, что происходит это в районе частного сектора (коттеджная застройка) справа от бывшего санатория «Сосновый бор».

- Страшная канализационная вонь... Течет прямо в Старицу, - комментирует девушка за кадром.

Напомним, что 11 июля в регионе официально открываются пляжи – а река старица традиционно является одним из излюбленных мест отдыха.

Нечистоты в Солотче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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