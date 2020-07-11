В Рязанской области за сутки выявлено еще 36 больных коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T10:54:56+03:00

Подозрительная стабильность роста пандемии. А не обманывают ли нас - задаются вопросом рязанцы. Фото: Иван МАКЕЕВ

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К утру 11 июля в рязанском регионе выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 5621 жителя Рязани и области. Еще 35 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. Проведя арифметические расчеты можно понять, что вместе с условно зараженными под контролем врачей 5656 человек.

Напомним, что накануне до двух населенных пунктов пандемия добралась впервые: Большое Жоково (Рыбновский район) и Лакаш (Спасский район). А вот каковы общие цифры географии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU