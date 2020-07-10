На карте коронавируса в Рязанской области появились две новые точки

10 Июль 2020 2020-07-10T13:00:16+03:00

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10 июля опергруппа при региональном правительстве обновила данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 36 случаев заражения за минувшие сутки 16 выявили в Рязани. Три теста на COVID-19 оказались положительными в Рязанском районе (в селах Дядьково, Хирино и поселке Стенькино).

До двух населенных пунктов пандемия добралась впервые: Большое Жоково (Рыбновский район) и Лакаш (Спасский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 9 июля:

в г. Рязани выявлено 2883 случая (+16)

В Рязанском районе – 262 (+3) (Дядьково – 25 (+1), Стенькино - 16 (+1), Хирино – 5 (+1))

Ряжск – 159 (+1)

Касимов – 152 (+1)

Скопин – 131 (+1)

В Шиловском районе – 114 (+2) (Лесной - 32 (+1), Инякино - 4 (+1))

В Михайловском районе – 94 (+2) (Заря – 4 (+1), Первомайский – 4 (+1))

Рыбновском районе – 86 (+1) (Большое Жоково – 1 (+1));

Спасский район – 78 (+2) (Троица – 4 (+1), Лакаш – 1 (+1));

р.п. Александро-Невский – 59 (+1)

Шилово – 58 (+2)

Александро-Невском районе – 39 (+1) (Ленино - 6 (+1));

Сараи – 28 (+2);

Старожиловском – 24 (+1) (Совхоз имени Ленина – 3 (+1)).

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ИСТОЧНИК KP.RU