Под Рязанью погиб мотоциклист, личность которого не установлена
Стали известны подробности ДТП, которое произошло 10 июля около 16.40 на 170 километре автодороги М5 в Рыбновском районе.
29-летний рязанец на автомобиле Isuzu на регулируемом перекрестке разворачивался в сторону Рязани. Со стороны Москвы мчался мотоцикл Kawasaki. Мотоциклист, личность которого до сих пор не установлена, не рассчитал скорость и столкнулся с фурой. В результате ДТП он погиб. Мотоциклист был одет в шлем и специальный защитный костюм.
В этот же день на трассе М5, уже на ремонтируемом участке автодороги, случилось еще одна трагедия - погиб подросток.
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ИСТОЧНИК KP.RU