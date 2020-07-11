Под Рязанью погиб мотоциклист, личность которого не установлена

11 Июль 2020 2020-07-11T08:47:51+03:00

Жизнь еще одного мотоциклиста оборвалась на дороге. Фото: сайт регионального УМВД.

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 10 июля около 16.40 на 170 километре автодороги М5 в Рыбновском районе.

29-летний рязанец на автомобиле Isuzu на регулируемом перекрестке разворачивался в сторону Рязани. Со стороны Москвы мчался мотоцикл Kawasaki. Мотоциклист, личность которого до сих пор не установлена, не рассчитал скорость и столкнулся с фурой. В результате ДТП он погиб. Мотоциклист был одет в шлем и специальный защитный костюм.

В этот же день на трассе М5, уже на ремонтируемом участке автодороги, случилось еще одна трагедия - погиб подросток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU