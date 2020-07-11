2020-07-11T08:47:51+03:00
Происшествия

Под Рязанью погиб мотоциклист, личность которого не установлена

ДТП случилось на 170 километре автодороги М5 в Рыбновском районе
Иван АНТОНОВ
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Жизнь еще одного мотоциклиста оборвалась на дороге. Фото: сайт регионального УМВД.Жизнь еще одного мотоциклиста оборвалась на дороге. Фото: сайт регионального УМВД.
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло 10 июля около 16.40 на 170 километре автодороги М5 в Рыбновском районе.

29-летний рязанец на автомобиле Isuzu на регулируемом перекрестке разворачивался в сторону Рязани. Со стороны Москвы мчался мотоцикл Kawasaki. Мотоциклист, личность которого до сих пор не установлена, не рассчитал скорость и столкнулся с фурой. В результате ДТП он погиб. Мотоциклист был одет в шлем и специальный защитный костюм.

В этот же день на трассе М5, уже на ремонтируемом участке автодороги, случилось еще одна трагедия - погиб подросток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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