2020-07-10T20:50:39+03:00
Происшествия

Подросток погиб в массовом ДТП с фурой в Рязанской области

Седельный тягач Scania протаранил четыре автомобиля
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На М5 «Урал» в Рязанской области седельный тягач Scania протаранил четыре стоящих впереди автомобиля.На М5 «Урал» в Рязанской области седельный тягач Scania протаранил четыре стоящих впереди автомобиля.
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10 июля на М5 «Урал» в Рязанской области седельный тягач Scania протаранил четыре стоящих впереди автомобиля: Opel, Toyota, Volkswagen и УАЗ. Фурой управлял 62-летний житель Смоленской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась около 15.40 на 306 километре федеральной трассы в Путятинском районе.

Подросток погиб в массовом ДТП с фурой в Рязанской области.

В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel. 45-летний водитель этого автомобиля доставлен в медучреждение.

«По предварительной информации, подросток перевозился на заднем сидении, пристегнутый ремнями безопасности, то есть без нарушений правил перевозки детей. ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги. Все необходимые по правилам безопасности дорожные знаки и информационные щиты были размещены в соответствующих местах», - прокомментировали автокатастрофу в Госавтоинспекции.

В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel.

В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel.

ИСТОЧНИК KP.RU

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