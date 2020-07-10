10 Июль 2020 2020-07-10T20:50:39+03:00

На М5 «Урал» в Рязанской области седельный тягач Scania протаранил четыре стоящих впереди автомобиля.

Изменить размер текста: A A

10 июля на М5 «Урал» в Рязанской области седельный тягач Scania протаранил четыре стоящих впереди автомобиля: Opel, Toyota, Volkswagen и УАЗ. Фурой управлял 62-летний житель Смоленской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась около 15.40 на 306 километре федеральной трассы в Путятинском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/789869" frameborder="0"></iframe> Подросток погиб в массовом ДТП с фурой в Рязанской области.

В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel. 45-летний водитель этого автомобиля доставлен в медучреждение.

«По предварительной информации, подросток перевозился на заднем сидении, пристегнутый ремнями безопасности, то есть без нарушений правил перевозки детей. ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги. Все необходимые по правилам безопасности дорожные знаки и информационные щиты были размещены в соответствующих местах», - прокомментировали автокатастрофу в Госавтоинспекции.

В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel.

ИСТОЧНИК KP.RU