Подросток погиб в массовом ДТП с фурой в Рязанской области
10 июля на М5 «Урал» в Рязанской области седельный тягач Scania протаранил четыре стоящих впереди автомобиля: Opel, Toyota, Volkswagen и УАЗ. Фурой управлял 62-летний житель Смоленской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась около 15.40 на 306 километре федеральной трассы в Путятинском районе.
Подросток погиб в массовом ДТП с фурой в Рязанской области.
В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel. 45-летний водитель этого автомобиля доставлен в медучреждение.
«По предварительной информации, подросток перевозился на заднем сидении, пристегнутый ремнями безопасности, то есть без нарушений правил перевозки детей. ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги. Все необходимые по правилам безопасности дорожные знаки и информационные щиты были размещены в соответствующих местах», - прокомментировали автокатастрофу в Госавтоинспекции.
В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel.
ИСТОЧНИК KP.RU