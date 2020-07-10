В Рязани открылась выставка Творческого союза художников России

10 Июль 2020 2020-07-10T18:18:02+03:00

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В выставочном зале Рязанского областного художественного музея на ул. Есенина, 112 открылась коллективная выставка рязанского регионального отделения Творческого союза художников России под названием «10 лет». Организация объединяет 60 художников разных направлений и разного уровня подготовки. А в итоге – каждый зритель, желающий приобщиться к прекрасному, непременно найдет себе что-то по душе из почти сотни представленных здесь работ.

На выставке есть работы, которые вызывают сильные эмоции.

Пейзажи, натюрморты, акварели, портреты. Одни - яркие, солнечные, создающие летнее настроение. Другие - темные, наводящие на мрачные мысли. Разные авторы, разное восприятие действительности, а цвет сильно влияет на настроение зрителей. На выставке есть картины Сергея Читаева, Ольги Воробьевой и Оксаны Пургиной с одинаковым названием «Сирень». Работы отличаются не только по цвету, но и по технике исполнения. Их хочется разглядывать, сравнивать и вспоминать весенний месяц май.

- У живописи есть свой язык, который одним понятен, а другим – нет, - рассказывает заслуженный работник культуры РФ, директор Рязанского художественного училища Василий Колдин. - Цель художника – не изобразить реальность, а передать настроение с помощью цвета.

Выставка работает до середины августа.

Кстати, Василий Иванович – тоже участник выставки. Он признался, что не любит долго писать картину, выполняет работу на одном дыхании, пока свежа эмоция. Считает, что если длительное время заниматься улучшением полотна, оттачивая детали, то теряется искренность.

У живописи есть свой язык, который одним понятен, а другим – нет.

На выставке есть работы, которые вызывают сильные эмоции. Для меня это была картина Александра Семенова «Прощание». Пейзажи и портреты более доступны для восприятия, потому что более понятны большинству зрителей. А есть абстракции, над которыми можно долго размышлять и спорить на тему, что же хотел сказать автор.

Выставка работает до середины августа с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Но касса закрывается в 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU