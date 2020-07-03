Испорченный отцовский паспорт определил судьбу юной художницы

3 Июль 2020 2020-07-03T15:57:40+03:00

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Дарья Гумбатова занимается живописью профессионально с 1998 года. Окончила Рязанское художественное училище. А началось ее творчество в раннем детстве, когда она разрисовала коричневым фломастером паспорт своего папы. Документ, конечно, был испорчен. Но мудрые родители не стали ругать малышку, а решили записать ее в художественную школу. Так они определили дальнейшую судьбу дочери.

Дарья любит гулять по старым центральным улицам, вдохновляется рассветами и закатами, тем, как цветет сирень возле небольшого домика на Татарской.

Дарья – не коренная рязанка, но в Рязани живет давно. Любит гулять по старым центральным улицам, вдохновляется рассветами и закатами, тем, как цветет сирень возле небольшого домика на Татарской (картина «Сирень у дома»), как блестит асфальт на улице Астраханской после летнего дождя (картина «После дождя. Улица Астраханская»). Она может разглядеть красоту даже в затянутом тучами небе, потому что облака напоминают фигурки сказочных героев. Мы могли бы пройти мимо и не заметить. А художник увидел эту красоту, запечатлел и обратил наше внимание. И вот мы увидели такие родные и узнаваемые рязанские улочки под другим углом, так как видит их автор картин.

Дарья – не коренная рязанка, но в Рязани живет давно.

- Очень люблю центр города – площади Свободы и Соборную, улицы Щедрина, Садовую, Радищева, - рассказывает Дарья. – Здесь пока еще сохранились старые деревянные здания с уникальными фасадами. Но с каждым годом их становится все меньше. И я боюсь не успеть запечатлеть тот или иной красивый домик на долгую память в своей картине.

Мы могли бы пройти мимо и не заметить. А художник увидел эту красоту, запечатлел и обратил наше внимание.

Выставка «Рязанские мотивы» работает в фойе Прио-Внешторгбанка (ул. Есенина, д.82, 2 этаж) до конца лета. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU