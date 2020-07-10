«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Рязанскую областную Думу
Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатов для участия в выборах депутатов Рязанской областной Думы, которые пройдут в сентябре этого года. Такое решение было принято на конференции 10 июля.
Список по единому избирательному округу возглавили член Высшего совета партии, глава региона Николай Любимов, сенатор Игорь Морозов и главный врач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.
В список кандидатов по одномандатным округам и внутрирегиональным группам вошли победители электронного предварительного голосования, проходившего в регионе с 25 по 31 мая.
Как отметил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин, «Единую Россию» на выборах в Рязанскую областную Думу будут представлять кандидаты, способные отражать интересы всех жителей региона.
— В списки, которые сегодня сформированы и утверждены на конференции, вошли люди, имеющие большой опыт депутатской работы и новички. Но все они, безусловно, являются лидерами общественного мнения, людьми с активной жизненной позицией и специалистами в своих направлениях. Я считаю, что кандидаты в нашем списке способны представлять интересы всех людей, проживающих на территории Рязанской области, — подчеркнул Аркадий Фомин.
Говоря о партийной программе, лидер рязанских единороссов отметил, что она будет сформирована с учетом мнений и пожеланий рязанцев.
— В нашей программе приоритеты должны определить именно жители Рязанской области. Для нас это крайне важно, — заключил Фомин.
Кандидаты по одномандатным избирательным округам
Кандидаты по единому избирательному округу
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ИСТОЧНИК KP.RU