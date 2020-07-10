2020-07-10T17:56:00+03:00
Политика

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Рязанскую областную Думу

Список по единому избирательному округу возглавил член Высшего совета партии, глава региона Николай Любимов
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатов для участия в выборах депутатов Рязанской областной Думы, которые пройдут в сентябре этого года. Такое решение было принято на конференции 10 июля.

Список по единому избирательному округу возглавили член Высшего совета партии, глава региона Николай Любимов, сенатор Игорь Морозов и главный врач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.

В список кандидатов по одномандатным округам и внутрирегиональным группам вошли победители электронного предварительного голосования, проходившего в регионе с 25 по 31 мая.

Как отметил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин, «Единую Россию» на выборах в Рязанскую областную Думу будут представлять кандидаты, способные отражать интересы всех жителей региона.

— В списки, которые сегодня сформированы и утверждены на конференции, вошли люди, имеющие большой опыт депутатской работы и новички. Но все они, безусловно, являются лидерами общественного мнения, людьми с активной жизненной позицией и специалистами в своих направлениях. Я считаю, что кандидаты в нашем списке способны представлять интересы всех людей, проживающих на территории Рязанской области, — подчеркнул Аркадий Фомин.

Говоря о партийной программе, лидер рязанских единороссов отметил, что она будет сформирована с учетом мнений и пожеланий рязанцев.

— В нашей программе приоритеты должны определить именно жители Рязанской области. Для нас это крайне важно, — заключил Фомин.

Кандидаты по одномандатным избирательным округам

Кандидаты по единому избирательному округу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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