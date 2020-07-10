Медицинский автопарк Рязанской области пополнился реанимационными машинами

10 Июль 2020 2020-07-10T13:02:22+03:00

Новые автомобили будут работать в Рязани и крупных районных центрах

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Десять реанимационных автомобилей пополнят автопарк службы скорой медпомощи ОКБ, ССМП Рязани и крупных межрайонных центров и больниц. Современные кареты скорой помощи для спасения экстренных тяжелобольных будут работать в интересах Щацкого, Ряжского, Касимовского, Сасовского, Шиловского и Скопинского районов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

10 июля состоялась церемония передачи новых автомобилей. Губернатор отметил, что обновление парка специализированных автомобилей медучреждений региона ведется ежегодно при поддержке федерального центра.

- Эта задача очень значимая и входит в один из приоритетов национального проекта по развитию здравоохранения, модернизации первичного звена, – сказал Николай Любимов. - Вместе с этим будет расти и качество оказания экстренной медпомощи гражданам, особенно в отдаленных районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU