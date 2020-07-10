В Рязани впервые в России провели операцию на желудке и сосудах одновременно
Хирурги рязанской ОКБ провели уникальную операцию - на сосудах и желудке одновременно. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Дело в том, что два года назад на брюшном отделе аорты мужчине установили стент - специальное устройство, которое помогает функционировать поврежденным сосудам. Специалисты ОКБ установили, что часть стента, кровь из которой питала ногу, закрылась. Помочь могла новая операция. Но во время предоперационного обследования, у пациента обнаружили рак желудка.
Оба заболевания требовали разреза брюшной стенки. Хирургическая бригада провела стандартную операцию по удалению рака желудка, а затем установила новый протез на аорту.
Специалисты утверждают, что описания подобных хирургических вмешательств в отечественной литературе нет. Существует большая вероятность того, что подобных операций в России еще не проводилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU