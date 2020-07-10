2020-07-10T10:14:53+03:00
Общество

В Рязани продают землю на берегу реки Трубеж под строительство многоэтажки

Кадастровая стоимость земельного участка площадью 19780,7 квадратных метров составляет около 66 млн рублей
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В Рязани продают землю на берегу реки Трубеж под строительство многоэтажки.В Рязани продают землю на берегу реки Трубеж под строительство многоэтажки.
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В Рязани на Михайловском шоссе продают земельный участок площадью 19780,7 кв. метров под строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания.

Земля с кадастровым номером 62:29:006 00 30:0011 расположена в нескольких десятках метров от места слияния рек Павловка, Плетенка и Трубеж.

Отметим, что кадастровая стоимость земельного участка почти 66 млн рублей.

КСТАТИ

Детский сад на 290 мест в Дашково-Песочне, который планируют построить до конца ноября 2020 года размещен на земельном участке площадью 11 366 кв. метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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