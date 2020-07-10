2020-07-10T09:30:22+03:00
Общество

Рязанские библиотеки будут помещать книги в карантин

Их повторное использование возможно только через пять дней после другого читателя
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На третьем этапе снятия ограничений в Рязанской области возобновят работу библиотеки. Фото: admrzn.ruНа третьем этапе снятия ограничений в Рязанской области возобновят работу библиотеки. Фото: admrzn.ru
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На третьем этапе снятия ограничений в Рязанской области возобновят работу библиотеки. Как и в других сферах, угрозой распространения коронавируса будет обусловлен ряд особенностей.

В частности, в Рязани книги, принятые от читателей, ждет своеобразный карантин:

«Они будут храниться в специальных коробах в течение 5 дней, а их повторное использование будет возможно не раньше этого срока после возврата в библиотеку», - передает пресс-служба горадминистрации со слов директора МБУК «ЦБС г. Рязани» Ларисой Крохалевой.

Во всех помещениях должны быть дозаторы с антисептиками для рук, работники должны быть в масках и перчатках, в местах выдачи книг предусмотрена установка защитных экранов. Регулярная дезинфекция всех контактных поверхностей также обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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