Рязанские библиотеки будут помещать книги в карантин
На третьем этапе снятия ограничений в Рязанской области возобновят работу библиотеки. Как и в других сферах, угрозой распространения коронавируса будет обусловлен ряд особенностей.
В частности, в Рязани книги, принятые от читателей, ждет своеобразный карантин:
«Они будут храниться в специальных коробах в течение 5 дней, а их повторное использование будет возможно не раньше этого срока после возврата в библиотеку», - передает пресс-служба горадминистрации со слов директора МБУК «ЦБС г. Рязани» Ларисой Крохалевой.
Во всех помещениях должны быть дозаторы с антисептиками для рук, работники должны быть в масках и перчатках, в местах выдачи книг предусмотрена установка защитных экранов. Регулярная дезинфекция всех контактных поверхностей также обязательна.
ИСТОЧНИК KP.RU