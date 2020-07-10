В пруду одного из микрорайонов Рязани произошла массовая гибель рыбы

10 Июль 2020 2020-07-10T07:29:41+03:00

Мертвая крупная рыба может находиться на дне пруда. Кадр из сюжета ТК "Город"

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В микрорайоне Дашково-Песочня в пруду, расположенного возле дома 42 по улице Новоселов, произошла массовая гибель рыбы. Москвич, приехавший в Рязань, сообщил об этом YA.62. Житель столицы также позвонил в администрацию областного центра и в приемную главы региона, сообщив, что по поверхности плавают "тысячи дохлых рыбешек".

После этого, 9 июля, на водоем прибыл дежурный расчет городской аварийно-спасательной службы. Спасатели выловили с поверхности пруда более 20 килограммов дохлой рыбы - все экземпляры были не больше ладони.

В сюжете телекомпании "Город" местные жители предполагают, что это случилось из-за неисправности системы канализации. Официальной версии массового мора рыбы нет.

В Дашково-Песочне выловили 20 кг мелкой рыбы.Подробнее об информации смотрите на сайте - http://gorod62.tv/ Новости, видео, проекты, прямой эфир и многое другое смотрите на нашем сайте! http://gorod62.tv/ Телекомпания Город / Телеканал Город ПРИ КОПИРОВАНИИ ВИДЕО НА СВОЙ РЕСУРС, ССЫЛКА НА САЙТ ТЕЛЕКАНАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНА! http://gorod62.tv/

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ИСТОЧНИК KP.RU