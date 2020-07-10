В пруду одного из микрорайонов Рязани произошла массовая гибель рыбы
В микрорайоне Дашково-Песочня в пруду, расположенного возле дома 42 по улице Новоселов, произошла массовая гибель рыбы. Москвич, приехавший в Рязань, сообщил об этом YA.62. Житель столицы также позвонил в администрацию областного центра и в приемную главы региона, сообщив, что по поверхности плавают "тысячи дохлых рыбешек".
После этого, 9 июля, на водоем прибыл дежурный расчет городской аварийно-спасательной службы. Спасатели выловили с поверхности пруда более 20 килограммов дохлой рыбы - все экземпляры были не больше ладони.
В сюжете телекомпании "Город" местные жители предполагают, что это случилось из-за неисправности системы канализации. Официальной версии массового мора рыбы нет.
В Дашково-Песочне выловили 20 кг мелкой рыбы.Подробнее об информации смотрите на сайте - http://gorod62.tv/ Новости, видео, проекты, прямой эфир и многое другое смотрите на нашем сайте! http://gorod62.tv/ Телекомпания Город / Телеканал Город ПРИ КОПИРОВАНИИ ВИДЕО НА СВОЙ РЕСУРС, ССЫЛКА НА САЙТ ТЕЛЕКАНАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНА! http://gorod62.tv/
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Названы рязанские водоемы, где в июне отлавливали браконьеров
Инспекторы Росрыболовства изъяли 36 запрещенных орудий лова и более 52 кг рыбы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU