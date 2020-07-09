2020-07-09T14:13:11+03:00
Происшествия

Убила и вызвала полицию: чем закончилась пьяная ссора в рязанской глубинке

Женщина в один из моментов перебранки применила буквально смертоносный аргумент
Антон ВОХЕЧ
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Смертоносный аргумент в споре.Смертоносный аргумент в споре.Фото: Павел АВЕРИН
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Белым днем 24 мая в своем доме в районном поселке Ухолово сожители распивали спиртные напитки. Слово за слово - произошла ссора. Женщина 1974 года рождения взяла кухонный нож и нанесла своему сожителю два удара в грудь. От полученных телесных повреждений возлюбленный, под воздействием алкоголя ставший ненавистным, скончался на месте происшествия. После совершенного убийства теперь уже одинокая дама сама вызвала сотрудников полиции.

Кораблинским МСО СУ СКР по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в ее отношении. Ей инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 (убийство).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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