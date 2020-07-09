Убила и вызвала полицию: чем закончилась пьяная ссора в рязанской глубинке

9 Июль 2020 2020-07-09T14:13:11+03:00

Женщина в один из моментов перебранки применила буквально смертоносный аргумент

Изменить размер текста: A A

Белым днем 24 мая в своем доме в районном поселке Ухолово сожители распивали спиртные напитки. Слово за слово - произошла ссора. Женщина 1974 года рождения взяла кухонный нож и нанесла своему сожителю два удара в грудь. От полученных телесных повреждений возлюбленный, под воздействием алкоголя ставший ненавистным, скончался на месте происшествия. После совершенного убийства теперь уже одинокая дама сама вызвала сотрудников полиции.

Кораблинским МСО СУ СКР по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в ее отношении. Ей инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 (убийство).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцы воровали дизтопливо, а попался москвич - он уже выслушал приговор суда

Охранники нефтепродуктопровода поймали его, когда он пытался заполнить емкости общим объемом в 10 тонн (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU