2020-07-08T18:58:12+03:00
Происшествия

Рязанцы воровали дизтопливо, а попался москвич - он уже выслушал приговор суда

Охранники нефтепродуктопровода поймали его, когда он пытался заполнить емкости общим объемом в 10 тонн
Антон ВОХЕЧ
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Приговором суда житель Подмосковья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Дело в том, что в ноябре 2019 года некто О., находясь в лесном массиве возле Иванисово Клепиковского района, обнаружил шланг с краном для несанкционированного отбора дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Новки-Рязань» АО «Транснефть-Верхняя Волга». Мужчина решил использовать это обстоятельство для укрепления своего материального благополучия. Незаконно.

В канун Нового года, 30 декабря, он приехал на МАЗе в заинересовавшее его место. В кузове грузовика лежал 25-метровый шланг и 10 бочек, объем каждой из которых составлял 1000 литров. Процесс слива солярки был продолжительным, за ним его и застали охранники при объезде магистрали.

Об итоге криминального приключения подмосковного жителя мы рассказали в самом начале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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