2020-07-09T13:44:00+03:00
Общество

В Скопинском районе нашли белый гриб весом 750 граммов

Семья Ветровых из поселка Павелец знает, где в Рязанской области самые грибные места [фото]
Яков РЫКОВ
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Если рязанцы наткнулись на грибную поляну, то берут все - и маленькие, и большие. Они знают, где в Рязанской области можно собрать много грибов. Фото: издательство "Пресса".Если рязанцы наткнулись на грибную поляну, то берут все - и маленькие, и большие. Они знают, где в Рязанской области можно собрать много грибов. Фото: издательство "Пресса".
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В Скопинском районе семья Татьяны и Евгения Ветровых из поселка Павелец нашла белый гриб весом 750 граммов. По мнению супругов, в Рязанской области погода как раз самая грибная: тепло и дожди - грибы растут хорошо.

Ветровы в грибах избирательны. Собирают исключительно белые, маслята, иногда подосиновики.

«Если наткнулись на грибную поляну – берут все, и маленькие, и большие. Самый крупный в этом сезоне – белый весом 750 граммов! Грибы они не срезают, как делают многие, а выкручивают: это нужно, чтобы корни не загнивали и не портили грибницу», - цитирует скопинских грибников издательство «Пресса».

В Скопинском районе нашли белый гриб весом 750 граммов. Фото: издательство "Пресса".

В Скопинском районе нашли белый гриб весом 750 граммов. Фото: издательство "Пресса".

Чаще всего Татьяна Ветрова замораживает грибы по пакетам, солит без уксуса, а белые сушит на медной проволоке. Есть еще один вариант - обжарить практически готовые грибы с луком и – в заморозку, чтобы зимой просто разогреть на сковороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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