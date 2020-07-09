В Дядькове сорванная крыша повредила припаркованные автомобили

9 Июль 2020 2020-07-09T11:36:25+03:00

По словам жильцов, огромные куски кровли и отдельные ее элементы долетели до 12 машин

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В селе Дядьково под Рязанью во время грозы сорванная с угла пятиэтажного дома часть крыши «накрыла» припаркованные во дворе автомобили. Один из автовладельцев рассказал «Комсомолке», что от элементов кровли пострадали порядка 12 машин, в том числе его и сына.

Ответственность за инцидент, и, как следствие, обязанность возместить ущерб должна лечь на обслуживающую дом организацию. За исключением форс-мажора - если бы скорость ветра превышала 32 м/с. Однако Гидрометцентр уже выдал справку, что максимальная скорость в тот день, 4 июля, была 18 м/с.

Теперь автовладельцам предстоит заказать экспертизу, чтобы оценить ущерб, затем обратиться к УК с досудебной претензией, а если та откажется платить – в суд.

- Люди, которые столкнулись с такой ситуацией, задают вопрос: «Что делать, если я не проживаю в доме, а приехал в гости?». В данном случае в законе «О защите прав потребителей…» сказано, что вы можете не состоять в договорных отношениях, но у вас есть право требовать возмещения вреда в полном объеме, - пояснил председатель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов. - Если управляющая организация требования не удовлетворит, вы вправе обраться в суд. Помимо понесенных убытков и расходов на экспертизы вы вправе требовать компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от всех присужденных сумм.

По словам жильцов, огромные куски кровли и отдельные ее элементы долетели до 12 машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU