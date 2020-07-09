За упавшую на машину глыбу льда рязанка взыскала компенсацию

9 Июль 2020 2020-07-09T09:18:38+03:00

ТСН «Уютный дом» не очищало крыши от снега и наледи должным образом. Теперь управляющей организации придется раскошелиться

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В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу по иску гражданки к ТСН «Уютный дом» о взыскании материального ущерба.

Суд установил, что в марте 2019 года с крыши многоквартирного дома прямо на машину женщины упала ледяная глыба. Хозяйка автомобиля тут же обратилась в полицию, которая зафиксировала, что женщина припарковала машину рядом с подъездом, не доезжая около 1 метра до сигнальной ленты.

Согласно проведенной экспертизе установлено наличие механических повреждений капота в виде деформации металла в левой части в виде вмятин с образованием заломов. Расчетная стоимость восстановительного ремонта составила более 50 тысяч рублей.

Так как, ТСН «Уютный дом» обязано должным образом содержать общее имущество собственников помещений дома, в том числе очищать крыши от снега и наледи, женщина обратилась в суд для возмещения причиненного материального ущерба.

Во время разбирательства суд не установил наличие неосторожности со стороны истца, так как автомобиль был припаркован на расстоянии примерно около 1 метра, не доезжая до сигнальной ленты, а рядом с ее автомобилем вдоль дома были припаркованы другие машины.

Выслушав доводы сторон, суд взыскал с ответчика материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU