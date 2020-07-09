На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области насмерть сбили жителя Поволжья

9 Июль 2020 2020-07-09T10:52:14+03:00

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В среду, 8 июля, примерно в 22.30 в Шацком районе на 350-м километре трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. 45-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Koleos, сбил переходившего дорогу 48-летнего жителя Самарской области. Последний, по предварительной информации, пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU