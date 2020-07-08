У участника ДТП с маршруткой под Рязанью были признаки опьянения

8 Июль 2020 2020-07-08T10:12:44+03:00

Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и УАЗом под Рязанью. Фото: УМВД по Рязанской области.

Опубликованы новые фото и подробности серьезной аварии в селе Заборье

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Полиция опубликовала новые фото и подробности серьезной аварии в селе Заборье Рязанского района. 7 июля там, напомним, столкнулись УАЗ и микроавтобус Peugeot.

По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД, столкновение спровоцировал водитель внедорожника. Выяснилось, что у него имелись признаки алкогольного опьянения. Чтобы определить, был ли 51-летний мужчина нетрезв на самом деле, у него взяли кровь на анализ. Проверка по факту ДТП продолжается.

Как уже сообщалось, пострадали четыре человека: водитель УАЗ и пассажиры маршрутки в возрасте 68, 62 лет и 31 года.

У водителя УАЗ были признаки опьянения. Фото: УМВД по Рязанской области.

В маршрутке травмы получили три человека. Фото: УМВД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU