2020-07-07T22:41:53+03:00
Происшествия

Четверо пострадали в автомобильной аварии в Заборье

Видавший виды отечественный внедорожник не поделил дорогу с маршруткой
Антон ВОХЕЧ
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В Заборье случилось практически лобовое столкновение. Фото из сообщества ПУВР.В Заборье случилось практически лобовое столкновение. Фото из сообщества ПУВР.
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7 июля около 17:30 в Заборье Рязанского района произошло ДТП. Сообщение об аварии было опубликовано в группе «Подслушано у Водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте». Столкнулись микроавтобус-маршрутка и отечественный УАЗ. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. На место происшествия даже выезжал пожарный расчет.

Позже стало известно, что за рулем УАЗа находился 51-летний житель Заборья. Микроавтобусом Peugeot с пассажирами управлял 47-летний житель Рязани. В результате столкновения транспортных средств пострадали четыре человека: водитель крепкого отечественного внедорожника и пассажиры маршрутки.

6 июля на трассе «Каспий» в Рязани насмерть сбили женщину. Ее личность на момент публикации новости была не установлена (подробности драмы на дороге).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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