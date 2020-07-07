На трассе «Каспий» в Рязани насмерть сбили женщину

7 Июль 2020 2020-07-07T11:21:51+03:00

Ее личность на момент публикации новости не установлена

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6 июля на 255 километре трассы «Каспий» в Рязанской области, близ села Гремячка (Скопинский район) случилось трагическое ДТП. ВАЗ-2112 насмерть сбил женщину, личность которой на момент публикации новости не установлена.

Наезд совершил 21-летний водитель. Как сообщает пресс-служба УМВД, он «не выбрал оптимальную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия».

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где она скончалась от полученных травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU