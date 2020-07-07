Депутаты Госдумы от Рязанской области высказались об итогах голосования по поправкам в Конституцию РФ

7 Июль 2020 2020-07-07T15:38:06+03:00

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Легитимность голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ с явкой около 68% и поддержкой почти 78% принявших участие в волеизъявлении граждан ни у кого не вызывает сомнений. Об этом заявил Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов.

«Процент явки и голосовавших «за» выше, чем в 1993 году, когда россияне принимали Конституцию нашей страны», — подчеркнул депутат от Рязанской области.

Парламентарий отметил, что поправки в Основной закон, по сути, народные: они широко обсуждались с общественностью, трудилась рабочая группа, в состав которой вошли эксперты из различных профессиональных областей, качественно поработали Государственная Дума, Совет Федерации.

«Запрос на многие предложенные поправки поступил от самих граждан, поэтому большинство жителей страны их поддержали», — отметил Андрей Красов.

Член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина, комментируя итоги голосования по поправкам в основной закон страны, рассказала, что депутатам Госдумы предстоит принять порядка 50 законов для реализации изменений, внесенных в Конституцию РФ.

«Явка в Рязанской области составила 70,35%, — отметила парламентарий. — Такому высокому показателю способствовало и то, что избирательные участки были открыты в течение недели и граждане могли выбрать удобное время для их посещения. Всю неделю на участках находились наблюдатели, которые контролировали легитимность процедуры».

По мнению Елены Митиной, голосование по поправкам в Конституцию РФ стало возможностью для всех граждан принять участие в событии, которое станет отправной точкой для нового развития России.

«Поправки поддержали 78,81% рязанцев. Эти цифры говорят о том, что люди признают важность и необходимость внесения изменений в главный закон нашей страны», — подчеркнула парламентарий от Рязанской области.

Всего в регионе работали 1015 комиссий и более 8 тысяч человек. Нарушений избирательного законодательства в дни проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Рязанской области не зафиксировано.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU