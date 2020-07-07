2020-07-07T13:36:19+03:00
Авто

Ремонт одной из рязанских «туристических» дорог завершили досрочно

Второй участок этой же дороги в Спасском районе доделывают
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области отремонтировали дорогу к музею Циолковского. Фото: mintrans.ryazangov.ruВ Рязанской области отремонтировали дорогу к музею Циолковского. Фото: mintrans.ryazangov.ru
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В Рязанском районе отремонтировали 5-километровый участок дороги регионального значения РязаньСпасск – Ижевское - Лакаш между Шумашью и Дубровичами. Это 14-й объект нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который сдали в 2020 году, сообщает минтранс.

Подрядчик по госконтракту снял старое покрытие, уложил новые слои – выравнивающий и верхний, а также укрепил обочины, нанес дорожную разметку, заменил дорожные знаки и барьерное ограждение.

«Ремонт участка шел с опережением графика, объект был сдан досрочно. Нареканий к качеству нет», - пишет заказчик.

В минтрансе добавили, что на этом и других отремонтированных участках установили «треноги» для фотовидеофиксации нарушений скоростного режима.

Помимо названного, в 2020 году рабочие вышли на другой участок этой же дороги, ведущей к музею Циолковского и Окскому биосферному заповеднику: Деревенское – Лакаш протяженностью 25,7 километра. Здесь осталось выполнить благоустройство. Суммарная стоимость двух ремонтов – около 240 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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