На убитую рязанскую дорогу к важным туристическим местам вышли рабочие

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-18T08:51:04+03:00

Ранее активисты показали, как один из ее участков водители вынуждены преодолевать по обочине

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В Рязанской области начали ремонт дороги, ведущей к музею Константина Циолковского и Окскому биосферному заповеднику. Как сообщает минтранс, речь идет об участке «Гавриловское - Киструс» - том самом, где водители из-за ям предпочитают ездить по обочине.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новое покрытие появится на протяжении 17 километров. Предварительно там, где фрезой сняли старый асфальт, рабочие укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.

До 16 сентября, когда объект должен быть сдан, подрядчик также установит новые дорожные знаки, нанесет разметку и заменит павильоны на автобусных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU