2019-06-18T08:51:04+03:00
Авто

На убитую рязанскую дорогу к важным туристическим местам вышли рабочие

Ранее активисты показали, как один из ее участков водители вынуждены преодолевать по обочине
Антон КОНОВАЛОВ
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Дорога «Рязань (Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш» ведет к музею Константина Циолковского и Окскому биосферному заповеднику. Фото: mintrans.ryazangov.ruДорога «Рязань (Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш» ведет к музею Константина Циолковского и Окскому биосферному заповеднику. Фото: mintrans.ryazangov.ru
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В Рязанской области начали ремонт дороги, ведущей к музею Константина Циолковского и Окскому биосферному заповеднику. Как сообщает минтранс, речь идет об участке «Гавриловское - Киструс» - том самом, где водители из-за ям предпочитают ездить по обочине.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новое покрытие появится на протяжении 17 километров. Предварительно там, где фрезой сняли старый асфальт, рабочие укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.

До 16 сентября, когда объект должен быть сдан, подрядчик также установит новые дорожные знаки, нанесет разметку и заменит павильоны на автобусных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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