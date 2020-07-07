География COVID-19 на 7 июля: Касимов в лидерах из райцентров и три новых точки на карте

7 Июль 2020 2020-07-07T13:12:49+03:00

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7 июля в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области обновились данные о географии распространения заболевания. Из 38 условно подтвержденных случаев за минувшие сутки 10 выявили в Рязани.

За пределами областного центра самый прирост произошел в Касимове (+4 заболевших). В райцентрах Рыбное и Ряжск прибавилось по три случая.

Также на карте распространения заболевания появились три новых точки – Булгаково (Касимовский район), Каверино (Шацкий) и Совка (Ряжский).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению со 6 июля:

- Рязань - 2843 случая (+10);

- Рязанский район - 254 (+1) (Поляны (22)+1);

- Ряжск - 158 (+3);

- Рыбное - 154 (+3);

- Касимов - 150 (+4);

- Скопин - 129 (+2);

- Касимовский район - 79 (+3) (Бабино-Булыгино (+1), Крюково (+1), Булгаково (+1);

- Сапожок - 40 (+2);

- Александро-Невский район - 38 (+1) (Калинино (+1);

- Шацкий район - 37 (+2) (Черная слобода (+1), Каверино (+1);

- Захаровский район - 36 (+1) (Плахино (+1);

- Сараи - 26 (+1);

- Ряжский район - 26 (+2) (Петрово (+1), Совка (+1);

- Кораблино - 21 (+1);

- Путятино - 18 (+1);

- Ухолово – 14 (+1).

Напомним, из статистики не исключают выздоровевших и умерших. Всего по данным на 7 июля в регионе заболевание перенесли (переносят) 5507 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU