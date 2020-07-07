География COVID-19 на 7 июля: Касимов в лидерах из райцентров и три новых точки на карте
7 июля в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области обновились данные о географии распространения заболевания. Из 38 условно подтвержденных случаев за минувшие сутки 10 выявили в Рязани.
За пределами областного центра самый прирост произошел в Касимове (+4 заболевших). В райцентрах Рыбное и Ряжск прибавилось по три случая.
Также на карте распространения заболевания появились три новых точки – Булгаково (Касимовский район), Каверино (Шацкий) и Совка (Ряжский).
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению со 6 июля:
- Рязань - 2843 случая (+10);
- Рязанский район - 254 (+1) (Поляны (22)+1);
- Ряжск - 158 (+3);
- Рыбное - 154 (+3);
- Касимов - 150 (+4);
- Скопин - 129 (+2);
- Касимовский район - 79 (+3) (Бабино-Булыгино (+1), Крюково (+1), Булгаково (+1);
- Сапожок - 40 (+2);
- Александро-Невский район - 38 (+1) (Калинино (+1);
- Шацкий район - 37 (+2) (Черная слобода (+1), Каверино (+1);
- Захаровский район - 36 (+1) (Плахино (+1);
- Сараи - 26 (+1);
- Ряжский район - 26 (+2) (Петрово (+1), Совка (+1);
- Кораблино - 21 (+1);
- Путятино - 18 (+1);
- Ухолово – 14 (+1).
Напомним, из статистики не исключают выздоровевших и умерших. Всего по данным на 7 июля в регионе заболевание перенесли (переносят) 5507 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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