В Рязанской области ожидается небольшой рост числа заболевших коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T12:40:19+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: заболели 35 человек

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7 июля в Рязанской области выявили еще 36 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5469 человек.

Еще 38 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5507 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - сообщают чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU