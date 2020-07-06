В Ряжске муж задушил жену и затем подорвал себя
В пятницу, 3 июля, в райцентре Ряжск Рязанской области в одной из квартир были обнаружены тела супругов с признаками смерти насильственного характера – женщины 1956 года рождения и мужчины 1950 года рождения. Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
По предварительным данным, глава семейства задушил свою супругу, а затем подорвал себя боевой гранатой.
Расследование уголовного дела продолжается, обстоятельства трагедии уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»