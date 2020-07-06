В Ряжске муж задушил жену и затем подорвал себя

6 Июль 2020 2020-07-06T10:41:29+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»

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В пятницу, 3 июля, в райцентре Ряжск Рязанской области в одной из квартир были обнаружены тела супругов с признаками смерти насильственного характера – женщины 1956 года рождения и мужчины 1950 года рождения. Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

По предварительным данным, глава семейства задушил свою супругу, а затем подорвал себя боевой гранатой.

Расследование уголовного дела продолжается, обстоятельства трагедии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU