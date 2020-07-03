2020-07-03T22:20:42+03:00
Происшествия

В массовом ДТП с четырьмя машинами погибла 19-летняя рязанка

Смертельная авария произошла в Рыбновском районе
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В массовом ДТП с участием четырех машин погибла 19-летняя девушка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Напомним страшная авария произошла днем 3 июля в Рыбновском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 15-ой модели не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle. После столкновения «Жигули» отбросило сначала на Toyota, потом на Volvo.

В результате дорожного происшествия 19-летняя пассажирка ВАЗ скончалась до приезда бригады медиков. Еще три человека – водитель «жигуленка», а также 54-летний водитель и 54-летняя пассажирка Volkswagen с травмами госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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