В ближайшие часы в Рязани грянут ливни, град и грозы
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Рязанской области ожидаются грозы, ливневые дожди. Об этом со ссылкой на синоптиков 3 июля сообщило региональное управление МЧС.
Кроме того, в отдельных районах ожидается град, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток 3 июля и в течение следующего дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU