2020-07-03T16:41:50+03:00
Общество

В ближайшие часы в Рязани грянут ливни, град и грозы

МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение на 3 и 4 июля
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Прогноз погоды в Рязани на выходные: в Рязани грянут ливни, град и грозы.Прогноз погоды в Рязани на выходные: в Рязани грянут ливни, град и грозы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Рязанской области ожидаются грозы, ливневые дожди. Об этом со ссылкой на синоптиков 3 июля сообщило региональное управление МЧС.

Кроме того, в отдельных районах ожидается град, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток 3 июля и в течение следующего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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