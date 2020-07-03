Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области

3 Июль 2020 2020-07-03T15:24:50+03:00

Опубликована статистика за 3 июля. На карте пандемии появился еще один населенный пункт

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3 июля в Рязанской области обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции. Если верить статистике, опубликованной опергруппой при региональном правительстве, 17 из 39 новых случаев за сутки выявили в Рязани.

В 25-тысячном городе Сасово и небольшом селе Савватьма Ермишинского района (325 человек населения) обнаружилось еще по три положительных теста на COVID-19. Кроме того, пандемия добралась до села Савостьяново Касимовского района, где зарегистрировано два первых случая заболевания.

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению со 2 июля:

- Рязань - 2791 случай (+17);

- Рязанский район – 250 (+2) (Поляны – 21 (+1), Заборье – 18 (+1));

- Ряжск – 148 (+2);

- Рыбновский район – 85 (+1) (Пощупово – 9 (+1));

- Сасово – 85 (+3);

- Спасский район – 75 (+1) (Панино – 2 (+1);

- Касимовский район – 73 (+5) (Самылово – 3 (+1), Крюково – 2 (+1), Торбаево – 2 (+1), Савостьяново – 2 (+2));

- Шилово – 49 (+1);

- Сапожок – 35 (+2);

- Шацкий район – 35 (+1) (Казачья Слобода – 9 (+1));

- Ермиший район – 20 (+3) (Савватьма – 5 (+3)).

В Ермиши – 17 (+1)

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ИСТОЧНИК KP.RU