«Духовника Натальи Поклонской» отправят в монастырь

3 Июль 2020 2020-07-03T15:43:06+03:00

Схиигумена Сергия из Екатеринбурга признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов

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Церковный суд признал схиигумена Сергия (Николая Романова), «духовника Натальи Поклонской» из Екатеринбурга виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, сообщает pravdaurfo.ru.

По решению суда отец Сергий должен отправиться в Иоанно-богословский мужской монастырь.

Если решение церковного суда утвердит патриарх, отцу Сергию будет запрещено покидать территорию монастыря. Сам Схиигумен на суд не явился.

Напомним, ранее Сергия отстранили от проповедей. Это произошло после его высказываний на тему коронавируса. Схиигумен критиковал временное закрытие храмов, а ситуацию с COVID-19 священник называл «псевдопандемией».

В июне этого года произошел конфликт в Среднеуральском женском монастыре. Местные СМИ писали, что якобы схиигумен захватил управление обителью.

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ИСТОЧНИК KP.RU