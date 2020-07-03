3 Июль 2020 2020-07-03T11:22:58+03:00

Коронавирус в Рязани на 3 июля: прибавилось 38 заболевших. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 3 июля

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3 июля в Рязани и области выявили еще 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5315 человек.

Еще 39 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном мингздраве.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5354 человека.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU