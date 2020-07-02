2 Июль 2020 2020-07-02T15:29:14+03:00

В 2020 году РГУ не будет принимать студентов закрытого «кулька».

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Студенты закрытого института культуры не будут в этом году зачислены в РГУ имени Есенина, сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на проректора по учебно-методической деятельности вуза Елена Кирьянова.

— Набор студентов в этом году проводиться не будет, потому что это достаточно долгий процесс, — заявила проректор. — Кроме того, университет должен заявить план приема до 1 октября предыдущего года, поэтому до 1 октября 2020 года мы должны заявить план приема на 2021 год, и тогда мы надеемся развернуть, что называется, это по полной.

Если лицензирование направлений подготовки пройдет успешно, вузы готовы предложить рабочие места и преподавателям закрытого филиала МГИКа.

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ИСТОЧНИК KP.RU