Выпавшую из окна в Сасове 3-летнюю девочку доставили на вертолете в Рязань

2 Июль 2020 2020-07-02T15:11:00+03:00

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Выпавшую из окна на четвертом этаже в Сасове трехлетнюю девочку на вертолете санитарной авиации доставили в Рязань, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Напомним, несчастный случай произошел 1 июля. Ребенок остался в комнате без присмотра взрослых, поставила к окну детский стульчик, взобралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку (читать подробнее).

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU