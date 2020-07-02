Выпавшую из окна в Сасове 3-летнюю девочку доставили на вертолете в Рязань
Выпавшую из окна на четвертом этаже в Сасове трехлетнюю девочку на вертолете санитарной авиации доставили в Рязань, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Напомним, несчастный случай произошел 1 июля. Ребенок остался в комнате без присмотра взрослых, поставила к окну детский стульчик, взобралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку (читать подробнее).
В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU